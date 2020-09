Un centro canadese per i Mastini: ecco Francis Drolet

Un gran bel colpo di mercato per i Mastini: la società giallonero è infatti riuscita a ingaggiare il canadese Francis Drolet, un attaccante centrale di peso che sarà un valore aggiunto per la squadra.

L’allenatore Claude Devèze lo conosce perché lo ha allenato proprio nell’anno della promozione del Briancon in Magnus League e questo rappresenta un aspetto chiave importante per facilitare l’inserimento in squadra.

La società giallonera sta compiendo grandi sforzi per riuscire ad allestire un roster competitivo tra mille difficoltà burocratiche e organizzative, ma gli obiettivi di una formazione in grado di competere per le prime posizioni rimangono chiari.

L’arrivo di un giocatore importante come Francis Drolet è stato spinto e sostenuto anche dall’intervento di Openjobmetis, Agenzia per il Lavoro nata a Varese nel 2001 e oggi prima e unica quotata in Borsa Italiana, confermato tra i principali sponsor dei Mastini anche per questa stagione.

La carriera del neo acquisto varesino fornita dall’ufficio stampa giallonero: