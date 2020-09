Tavolo tecnico su Malpensa con Movimento 5 Stelle, comitati e Ministero

Movimento 5 Stelle, tecnici del Ministero e comitati a confronto sul tema Malpensa: al centro, inevitabilmente, l’orizzonte del Masterplan 2035.

«Grazie ad una lunga e laboriosa collaborazione tra Niccolò Invidia del M5S alla Camera e Massimo Uboldi rappresentante dell’Associazione Varesotta Ambientiamo M5S si è giunti a dar luogo quest’ oggi ad un’importante videoconferenza sui temi cruciali di Malpensa».

All’evento online (non aperto al pubblico, essendo un tavolo tecnico) parteciperà il Ministero dell’Ambiente in collegamento con i sindaci del territorio interessato attorno a Malpensa, il presidente del Cuv, i rappresentanti del Covest e i del Cor2 , il Comitato Salviamo la Brughiera, Bortoluzzi per “Amici della Terra di Varese”, l’UniCoMal «e molti altri nomi legati alle battaglie che da anni vedono Malpensa oggetto di lunghe polemiche e grandi preoccupazioni».

«Alla video call parteciperanno naturalmente gli organizzatori Niccolò Invidia da Roma e Massimo Uboldi, e non potrebbe mancare ad un incontro così importante il consigliere Regione Lombardia Roberto Cenci. I temi che si andranno a trattare sono: VAS ( valutazione ambientale strategica)- VIS (valutazione impatto sanitario)- Masterplan 2035 ( sviluppo Malpensa)».