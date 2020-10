Al Crespi didattica a distanza al 90%, alcune classi ancora in presenza. Sette giorni senza casi

Al liceo Crespi non tutti gli studenti stanno seguendo le lezioni con la didattica a distanza. Circa il 10% continua a farlo in presenza, anche a causa di qualche difficoltà tecnica dovuta ad una connessione non abbastanza potente nella sede distaccata di piazza Trento e Trieste. A confermarlo è la dirigente Cristina Boracchi che, però, rassicura: «Siamo ben oltre le indicazioni che ci arrivano dall’ordinanza regionale che auspica almeno il 75% di studenti con la dad – e prosegue -. Da oltre una settimana non si registrano nuovi positivi tra gli studenti della nostra scuola».