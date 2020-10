Al via entro fine mese i lavori per il nuovo marciapiede a Montonate

Partiranno entro fine mese i lavori di messa in sicurezza di un tratto di strada particolarmente pericoloso per la percorrenza ciclo-pedonale a Montonate. «Un opera attesa da anni dagli abitanti della frazione – dichiara il sindaco Tamborini Davide – finalmente dopo tutto l’ iter burocratico e qualche battuta di arresto dovuta alla pandemia, inizieremo la realizzazione di una infrastruttura per la mobilità sostenibile decisamente importante».

Le opere appaltate prevedono la realizzazione di un marciapiede di circa 400 metri a fianco della sede stradale della via Dante Alighieri. L’infrastruttura collegherà il centro abitato della frazione di Montonate con il cimitero della stessa, permettendo ai pedoni di percorrere in sicurezza un tratto di strada solitamente pericoloso.

I lavori appaltati prevedono la realizzazione di un ponte per il superamento del rio Montano con il relativo rinforzo degli argini esistenti per un maggior deflusso delle acque e sarà riqualificata l’area antistante l’edicola di San Carlo, valorizzando un’opera artistica presente sul nostro territorio.

Il valore globale dell’intervento, comprensivo di lavori, progetto, direzione lavori, sicurezza, monetizzazione aree, iva ed imposte, ammonta ad 178mila euro finanziato per 97mila euro con fondi propri del bilancio comunale e 81mila dal contributo concesso da Regione Lombardia previsto nella legge 9/2020.

«Questa infrastruttura è la prima di diversi interventi che realizzeremo sul territorio del Comune e che vedranno la luce quanto prima – ribadisce l’assessore Bigarella Maurizio che abita proprio a Montonate – e fanno parte di un piano di interventi sulla mobilità sostenibile voluto e pianificato da tempo dall’amministrazione comunale».