Alla Boschina arriveranno telecamera e colonnina Sos

La sicurezza migliore, alla fine, è data dalla presenza di persone e la Boschina, in questo, resta un angolo sicuro di Gallarate.

Perché soprattutto nel weekend ma anche nelle sere in settimana sono tante le persone che frequentano questa bella area verde.

Il Comune, in ogni caso, ora vuole fare anche un investimento sul controllo a distanza: una colonnina Sos (versione più aggiornata del tipo già installato negli anni Duemila in alcuni punti) con telecamera associata.

Nella mattina di martedì 27 ottobre il sindaco Andrea Cassani ha svolto un sopralluogo con la vicesindaco e assessore alla sicurezza Francesca Caruso. «Ora dovremo confrontarci con il settore tecnico, ma dal nostro punto di vista il punto migliore è nell’angolo opposto all’ingresso da via Bertacchi», sul tratto di via Boschina che ha anche alberi su entrambi i lati.

Il punto scelto consentirà anche di agganciare colonnina e telecamera al palo dell’illuminazione esistente: «La telecamera si attiva al segnale d’allarme: può essere utile non solo per aggressioni, ma anche per eventuali emergenza» dice ancora Cassani.