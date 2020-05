I pensionati dell’orto disarmano due volte l’aggressore

Hanno sentito le urla, hanno lasciato pomodori e cipollotti dell’orto e sono corsi sul posto, disarmando l’aggressore e soccorrendo la donna. Sono due pensionati gli “eroi” di giornata a Malnate: a loro probabilmente deve la vita la 41enne colpita dal marito con un colpo di pistola e diverse coltellate.

I due pensionati – il più anziano ha 84 anni – erano al lavoro nell’area degli orti sociali di Gurone (foto sopra), pronti a rientrare per il pranzo con qualche verdura fresca.

Degli orti sociali, fioriti in varie parti d’Italia, si dice che sono anche un presidio sociale e mai come in questo caso è vero: l’uomo ha aggredito la moglie in auto, in una strada della zona industriale, apparentemente isolata. Solo apparentemente, però, perchè proprio dietro una fascia di bosco ci sono gli orti sociali.

E dal bosco sono sbucati i due coraggiosi pensionati, che non ci hanno pensato un secondo: sono saltati addosso all’aggressore, l’hanno allontanato dalla donna impedendo che la colpisse ancora con il coltello. Il 48enne però ha estratto il revolver con cui aveva sparato e i tre si sono gettati di nuovo su di lui, disarmandolo per la seconda volta. Con l’aiuto di un passante, l’anno trettenuto fino all’arrivo dei carabinieri.

Poi sono tornati a casa per pranzo con i cipollotti nel cestino: «L’avrebbe fatto chiunque», spiega uno degli anziani con serenità e chiedendo di restare anonimo.