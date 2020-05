Lite in auto, spara e accoltella la moglie

Ha sparato alla moglie, colpendola al volto con un’arma da fuoco e successivamente con un coltello. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe questa la dinamica dell’aggressione che è avvenuta questa mattina, domenica 24 maggio, in una strada industriale di Malnate.

Il fatto è avvenuto intorno alle 10, in Via Giuseppe Di Vittorio. La coppia si trovava in macchina quando, probabilmente dopo una lite, l’uomo ha sparato alla donna colpendola al volto. La donna ha quindi cercato di scappare uscendo dall’automobile dalla porta del passeggero. Ha percorso una decina di metri in strada, per poi essere raggiunta dal suo aggressore che a questo punto l’avrebbe colpita con diverse coltellate.

L’uomo, 48 anni, sarebbe stato disarmato da un passante, intervenuto dopo aver sentito delle urla. La donna, 41 anni, è stata trasportata in Ospedale dell’ambulanza del 118. Secondo le prime informazioni sarebbe fuori pericolo di vita.

Sul posto è intervenuta la Polizia Scientifica, i Carabinieri Malnate e il Nucleo Operativo Radiomobile di Varese per ricostruire quanto è successo e reperire le prove. L’area è stata delimitata, a terra vengono repertati anche i bossoli mentre la pistola è stata sequestrata. Si indaga per tentato omicidio.