A Bardello casi raddoppiati: sono 21 i positivi

Sono saliti a 21 i cittadini positivi a Bardello. Ne dà comunicazione il vicesindaco Monica Maestroni informata da Ats Insubria.

In pochi giorni, dunque, il numero è raddoppiato. Si tratta di persone, di diverse fasce di età, le cui condizioni non sono preoccupanti e sono seguite a domicilio dai medici di medicina generale. Ci sono anche tre persone in ospedale ma in via di miglioramento.

I dati dei contagi inducono l’amministrazione ad alzare il livello di attenzione soprattutto in vista delle prossime festività: al cimitero saranno presenti i volontari della Protezione civile che monitoreranno rispetto delle regole sanitarie.

Si invitano, inoltre, i cittadini a prestare la massima attenzione anche in famiglia e si raccomanda ai residenti maggiori di 65 anni di limitare il più possibile le uscite e i contatti sociali. Il vicesindaco ricorda che è attivo il servizio di spesa a domicilio che si può attivare contattando i servizi sociali al nr 0332 706691 int.5