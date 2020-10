Bustolibri.com rinvia gli appuntamenti di ottobre

A causa della situazione sanitaria e dei recenti provvedimenti emanati dalla Regione Lombardia, Bustolibri.com ha deciso di annullare in via precauzionale i restanti eventi previsti per il mese di ottobre nei suoi spazi di via Milano 4 a Busto Arsizio.

Sono quindi rinviati gli ultimi appuntamenti con il ciclo “È gradito l’abito noir”, in programma venerdì 23 e sabato 31 ottobre. «Nella speranza di poterli recuperare al più presto, la libreria si scusa con i visitatori per il disagio arrecato» ha comunicato lo staff.

Resta invece confermato l’appuntamento della serie “Book Club”, dedicata alla lettura in lingua inglese, organizzato dalla scuola Wall Street English di Busto Arsizio in collaborazione con Bustolibri.com. L’evento si terrà mercoledì 4 novembre alle 17 presso la sede della scuola (via Quintino Sella 3/b) e prevederà la lettura e l’analisi del celebre romanzo “A study in scarlet” (“Uno studio in rosso”) di Arthur Conan Doyle, prima avventura del detective Sherlock Holmes.