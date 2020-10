Il campanile di Varano Borghi si tinge di rosa

Il campanile del Comune di Varano Borghi si è tinto di rosa, in omaggio a tutte le donne nel mese di ottobre, mese della prevenzione del tumore al seno. Il sindaco Maurizio Volpi spiega: «Vuole essere anche un modo per ringraziare A.N.D.O.S.VARESE, da anni impegnata mensilmente nelle visite senologiche gratuite per la diagnosi precoce nell’ambulatorio messo a disposizione dal Comune».