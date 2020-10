“Canestri di storia” su Instagram: Varese – Cantù

Con la terza giornata del campionato di Serie A di basket, torna per la terza volta anche la nostra rubrica “Canestri di storia”, realizzata in collaborazione con la Pallacanestro Varese che, dando fondo al proprio archivio, ci fornisce il materiale fotografico che vedete pubblicato sul profilo Facebook ufficiale di VareseNews (cioè QUI).

Come di consueto, con le nostre immagini d’epoca anticipiamo la partita in programma nel fine settimana: questa volta il match è di quelli più attesi, storici e sentiti dalla tifoseria biancorossa e da quella avversaria visto che – domenica 11 ottobre alle 20,45 – la Openjobmetis affronterà la Pallacanestro Cantù.

Ovviamente, per questo “incrocio” sul parquet non mancano le immagini storiche e come di consueto ne abbiamo scelte tre. Cominciamo con quella più antica, in bianco e nero: di fronte a Masnago ci sono la Ignis e la Forst, la palla è nelle mani del playmaker gialloblù, ovvero di Dodo Rusconi che – una ventina di anni dopo – lascerà la panchina di Varese all’uomo che appare sulla destra della foto. Charlie Recalcati, allora stella canturina e nel ’99 coach dei Roosters tricolori. Assiste alla scena il simbolo per eccellenza dei brianzoli, Pierluigi Marzorati.

Ci spostiamo quindi al “Pianella” di Cucciago per una gara storica, la semifinale di ritorno del campionato 1989-90, partita dichiarata conclusa prima della sirena per via delle intemperanze del pubblico di casa a risultato ormai acquisito a favore della Ranger. Che quella sera ottenne il pass per la sfortunata finale con la Scavolini Pesaro. Al centro della scena Frank “la Rana” Johnson, che dopo Varese andrà a distribuire assist ai Suns di Barkley e KJ… Il play è marcato dall’immancabile Marzorati mentre di spalle c’è Pace Mannion, che per i più giovani è “il papà di Niccolò”.

Infine, gli Indimenticabili del 2012-13: questa foto è particolarmente significativa perché di fronte all’esultanza del nostro Bryant Dunston troviamo l’unico giocatore presente in quella stagione in una delle due squadre, che domenica disputerà il derby: l’americano di Cantù Maarty Leunen.