Casciago, cresce il numero dei positivi

Sono otto i cittadini di Casciago positivi al coronavirus e 20 le persone in attesa di tampone perché entrate in contatto diretto con un positivo: tra questi ci sono gli alunni della classe della scuola media Villa Valerio in quarantena vista la presenza di uno studente che ha contratto il virus.

Lo ha comunicato il sindaco di Casciago Mirko Reto, con una nota pubblicata sul profilo Facebook del Comune.



Tra le persone contagiate, una si trova in ospedale in osservazione, tre sono asintomatiche e le altre hanno pochi sintomi, tra i quali febbre non alta.

“Visto l’incremento dei casi, invito come sempre tutti a limitare i contatti se non necessari, ad indossare la mascherina, alla sanificazione puntuale delle mani ed a rispettare il distanziamento sociale obbligatorio”, scrive il primo cittadino di Casciago.