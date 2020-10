Cimiteri più puliti e ordinati per la commemorazione dei defunti a Busto Arsizio

Oltre all’apertura straordinaria decisa per evitare gli assembramenti nel weekend dei morti, in questi giorni sono numerose le attività di pulizia e sistemazione che Amministrazione comunale e Agesp Attività Strumentali stanno svolgendo nei tre cimiteri cittadini in vista delle giornate dedicate alla Commemorazione dei Defunti.

«Predisporre cimiteri puliti e accoglienti è una forma di rispetto verso i defunti: un rispetto dovuto sempre, e a maggior ragione in questo periodo – osserva l’assessore al Verde Laura Rogora che oggi ha compiuto un sopralluogo ai tre cimiteri -. Tengo molto al fatto che le aree siano in ordine, pronte ad accogliere tutti i cittadini che vorranno recarsi sulla tomba dei loro cari per un saluto o una preghiera: ho seguito da vicino i lavori e anche oggi voluto accertarmi di persona che tutto fosse a posto. Ringrazio Agesp Attività Strumentali e il suo presidente Alessandro Della Marra per la puntualità e l’impegno con cui gli operai stanno eseguendo i lavori che saranno completati entro la fine della settimana con le ultime operazioni di pulizia».

L’assessore segnala anche l’attenzione con cui sono state predisposte le procedure relative all’emergenza sanitaria: saranno infatti predisposti percorsi separati per ingresso e uscita e saranno messi a disposizione dei visitatori disinfettante e guanti usa e getta. Fino all’8 novembre, verrà inoltre assicurata la presenza continua di almeno tre custodi cimiteriali che vigileranno sul rispetto delle norme di distanziamento.

Qui gli orari di apertura dal 26 ottobre all’8 novembre.

Tra i lavori eseguiti e quelli in fase di ultimazione si segnala la sistemazione dei nuovi campi decennali al cimitero principale e al cimitero di Borsano mediante la formazione di nuovi cordoli e vialetti di passaggio, lo svuotamento di griglie e pozzetti, la sistemazione dei viali (rimozione di sassi, posa di nuovo ghiaietto, eliminazione avvallamenti), la pulizia delle arcate cimiteriali, il lavaggio delle vetrate delle chiesette e dei monumenti ai Caduti. E’ stata effettuata una manutenzione completa del verde dal taglio dei prati, alla potatura delle siepi e dei cipressi.

Ad abbellire gli spazi sono state piantate 120 piantine di crisantemi agli ingressi, nelle aiuole, nelle fioriere, davanti ai monumenti ai Caduti. Sono anche stati acquistati alcuni nuovi innaffiatoi. Nei prossimi giorni sono inoltre programmati lo svuotamento continuo dei cestini e un doppio passaggio per la pulizia dei servizi igenici.

Anche nelle aree esterne ai cimiteri, si sta provvedendo a lavori di manutenzione delle siepi e di sistemazione dei monumenti.

Come tutti gli anni, verranno effettuati i lavori nelle aree esterne del cimitero principale e di quello di Sacconago per regolamentare i parcheggi e per meglio indirizzare la viabilità di accesso, mediante il posizionamento di dissuasori di sosta, transenne e segnaletica.