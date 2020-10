Ampliato l’orario di apertura dei cimiteri di Busto Arsizio: “Evitare assembramenti”

L’amministrazione comunale annuncia che i cimiteri cittadini, dal 26 ottobre all’8 novembre, saranno aperti tutti i giorni della settimana, incluso il mercoledì (attualmente giorno di chiusura), dalle ore 8:00 alle ore 18:00 (un’ora in più rispetto all’orario abituale 8:00-17:00).

A partire dal 9 novembre riprenderà invece l’orario standard dalle ore 8:00 alle ore 17:00, tranne il mercoledì (giorno di chiusura). Questa misure vuole essere d’aiuto per diluire il flusso di persone ed evitare possibili assembramenti durante le festività. L’iniziativa è stata possibile grazie ad Agesp Attività Strumentali per aver garantito la presenza di tre uomini anche in orari e giorni non inizialmente previsti.