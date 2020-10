“Cip e Ciop”, i due cuccioli di ghiro adottati da Letizia

Sono così piccoli che stanno in una mano, letteralmente. I due cuccioli di ghiro stanno suscitando tenerezza e stupore tra gli utenti del gruppo Facebook “Amici di Bregazzana” che ne raccontano la storia.

Galleria fotografica Cuccioli di ghiro 4 di 4

Ad adottarli infatti, è stata la signora Letizia. La sua gatta li ha portati a casa per fare un gesto di affetto, secondo un rituale felino. I due ghiri però sono così piccoli che hanno bisogno di cure.

Cip e Ciop, così come è venuto naturale chiamarli, sono stati quindi portati dal veterinario dove sono state date le disposizione per crescerli al meglio. Riportarli nella tana infatti, è impossibile. Nessuno conosce dove si trova, gatta a parte. La signora Letizia si è quindi munita di siringa per nutrirli pasto dopo pasto.