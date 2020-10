Cocquio Trevisago, un nuovo defibrillatore in paese

Da ieri, domenica 11 ottobre, nel comune di Cocquio Trevisago è presente un’area cardioprotetta accessibile H24.

Durante la cerimonia di inaugurazione della fisioterapia Malnati, presieduta dal sindaco Danilo Centrella, in presenza dei rappresentanti della giunta comunale, il comandante della polizia locale, delle associazioni presenti sul territorio, le societá sportive A.S.D. Rugby Valcuvia, A.S.D. Rugby Malpensa e del preparatore atletico di fama internazionale Francesco Lenotti, è stato posizionato il DAE nell’apposita teca.

Il Sindaco ha colto l’occasione di elogiare i fratelli Malnati sia per la donazione fatta, sia per il coraggio, in un momento difficile per la situazione pandemica dello spirito di impresa estendendolo a tutte le attività nuove o da poco presenti sul territorio.

Il dispositivo é disponibile attualmente in via Milano 44, a pochi metri dall’ufficio postale.