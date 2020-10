Il Consiglio Comunale di Gorla Maggiore riparte in presenza con la nuova giunta

Convocazione del Consiglio Comunale per martedì 6 ottobre alle ore 21.00 presso la Sala Consiliare in piazza Martiri della Libertà 19 con la presenza dei soli consiglieri (il video sarà pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Gorla Maggiore ) per deliberare sugli oggetti presenti nel seguente ordine del giorno:

1-insediamento del consiglio comunale. esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti

2-giuramento del sindaco eletto nelle consultazioni del 20 e 21 settembre 2020 a norma dell’art. 50 co.11 del tuel.

3- comunicazione dei componenti la giunta comunale a norma dell’art.46 comma 2 del tuel.

4- presentazione delle linee programmatiche a norma dell’art. 46 c.3 del d.lgs. 267/2000

5- nomina della commissione elettorale comunale a norma dell’art. 41 c.2 del d.lgs. 267/2000

6- nomina dei componenti la commissione per l’aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari a norma della legge 287/1951 art.13

7- ratifica delibera di giunta comunale n. 75 del 07/09/2020 relativa alla variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2020/2022 n. 11

8- Ambito ottimale della Provincia di Varese – servizio idrico integrato – delibera p.v. n.71 del 5/12/2019 e successiva integrazione delibera di p.v. n. 86 del 17/12/2019. fusione per incorporazione di alfa srl di sei società ecologiche del territorio , in particolare di società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in Provincia di Varese spa; il tutto ai fini dell’attuazione del principio di unicità della gestione del servizio idrico integrato di cui all’art. 149 – bis del d.lgs. n. 152/2006 all’interno del territorio della provincia di Varese.

LA NUOVA GIUNTA

Silvio Landonio assessore esterno al Territorio, Agricoltura e Commercio.

Susy Pozzato assessore alla Salute, Famiglia e Servizi sociali,

Renato Grazioli assessore al Bilancio, Sicurezza e Lavori pubblici e vicesindaco

Antonella Scolfaro assessore alla Cultura, Associazioni e Pari opportunità