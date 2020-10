Coronavirus, attivato il portale ‘Milano Cor’

“L‘ATS di Milano ha attivato il portale ‘Milano Cor’ dedicato ad affiancare con informazioni e indicazioni i cittadini positivi al Covid che si trovano a vivere un momento difficile e delicato a contatto con la malattia”.

Lo annuncia l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera.

“Fino a questo momento, la grande maggioranza delle persone che risultano positive al Covid – spiega Gallera – è asintomatica o presenta pochissimi sintomi. Le loro condizioni non richiedono pertanto un ricovero ospedaliero. Per questo, il supporto a domicilio è fondamentale e permette di gestire le fasi della malattia con informazioni adeguate, per proteggere se stessi e i contatti più stretti. A partire da lunedì, inoltre potenzieremo le nostre centrali di telesorveglianza, che arriveranno a coprire oltre 900 pazienti al giorno, partendo dai più fragili”.

“I cittadini, a seguito dell’accertata positività al tampone molecolare – spiega Walter Bergamaschi, direttore generale di ATS Città Metropolitana di Milano – ricevono un sms attraverso il quale potranno registrarsi al portale ed ottenere così informazioni, consigli e servizi per essere supportati durante il periodo di isolamento a cui devono sottostare. Collegandosi al portale i pazienti positivi al domicilio aiutano anche ATS nel tracciamento e nella raccolta dei sintomi. Già 3.433 pazienti si sono attualmente accreditati sul portale e di questi 2.026 hanno inserito i loro sintomi e le informazioni relative a 3.169 conviventi.

In particolare, attraverso Milano-Cor saranno fornite:

– istruzioni sulle modalità dell’isolamento domiciliare

– un diario in cui segnalare l’insorgenza di eventuali sintomi

– la prenotazione self-service del tampone di guarigione dopo il periodo di isolamento

– la possibilità di segnalare i dati anagrafici di eventuali conviventi che dovranno essi stessi rimanere in quarantena, con la possibilità, anche per loro di prenotare il tampone di controllo al termine della quarantena.