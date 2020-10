Coronavirus, isolamento preventivo di alcune classi alle elementari di Buguggiate

L’emersione di un caso di positività al Coronavirus ha innescato, come misura precauzionale, l’isolamento degli alunni di alcuni delle classi delle scuole elementari di Buguggiate. Si tratta di una misura preventiva che interessa solo alcune specifiche classi.

«La dirigenza scolastica ha preso delle precauzioni in accordo con ATS per minimizzare l’impatto – spiega il sindaco Matteo Sambo -. Sono già state fatte le sanificazioni opportune e isolati i contatti di caso. Tutte le altre classi potranno andare a scuola senza nessun problema. Purtroppo sappiamo che queste cose possono accadere senza colpa di alcuno ma non posso che raccomandare che tutta una continua attenzione ai propri comportamenti ed alle misure che tutti ormai conoscono molto bene».