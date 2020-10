Cos’è Bitcoin Loophole e a cosa serve

Bitcoin Loophole è un bot per il trading automatico di monete virtuali, e in particolare di bitcoin, grazie a cui sembra sia possibile ottenere guadagni molto elevati. Si parla, infatti, di rendimenti che possono toccare il 77% nel giro di una settimana, ma c’è anche chi suggerisce una cifra che sfiora il 90%. Come è facile intuire, però, è evidente che si tratta di rendimenti non veritieri, dal momento che con il trading di criptomonete non è possibile beneficiare di introiti tanto consistenti. Bisogna diffidare persino da chi parla di un rendimento quotidiano dell’1%: un risultato di questo tipo, infatti, può essere ottenuto solo con una buona dose di fortuna, e comunque per un periodo di tempo limitato.

Il sito di Bitcoin Loophole

Se vai al sito di Bitcoin Loophole noterai che ci sono un sacco di aspetti che non tornano: prima di tutto è evidente dagli errori di grammatica che tutto ciò che è scritto è solo la mera traduzione di un testo in inglese effettuata con Google Translate. Certo, il portale invita a depositare un certo importo di denaro sul conto di intermediazione per poter cominciare a guadagnare, ma è più che sospetto che gli utenti non debbano fare nulla. Infatti, viene specificato che sarà Bitcoin Loophole a fare i soldi per conto dei trader, e questi non dovranno intervenire in alcun modo. Ma può davvero esistere un sistema ai confini del miracoloso come questo?

Perché non bisogna fidarsi

A questo punto si hanno a disposizione tutti gli elementi che permettono di capire e di affermare con certezza che quella di Bitcoin Loophole è una proposta di cui non ci si può fidare, visto che si tratta di promesse che non possono essere rispettate.

Cosa è necessario sapere prima di investire

Bitcoin Loophole non è certo la sola realtà che propone una tecnica di questo tipo, con l’intento di trarre in inganno gli aspiranti investitori. Il mondo della Rete, infatti, pullula di bot di trading automatico di monete virtuali che di veritiero hanno poco o nulla. Il meccanismo per capire se ci si possa fidare o meno di un sistema di questo tipo è davvero facile: se vengono promessi guadagni incredibili, è ovvio che conviene volgere il proprio sguardo da un’altra parte. È utile ricordare che i promotori che hanno intenzione di proporre agli utenti retail investimenti che offrano guadagni considerevoli sono tenuti, prima di tutto, a richiedere alle autorità di vigilanza finanziarie un’autorizzazione ad hoc. È quasi superfluo sottolineare che Bitcoin Loophole non possiede tale autorizzazione, e di conseguenza si è in presenza di un’offerta non lecita.

Alle radici dell’inganno

Tutto l’inganno si rivela e si concretizza quando si prova a prelevare dalla piattaforma un certo importo di denaro. Il trader pensa di avere guadagnato dei soldi, che però non esistono davvero: le cifre che compaiono sul suo conto sono fittizie, e non corrispondono ad alcun introito reale. Non a caso i tentativi di prelievo che vengono effettuati non hanno mai esito positivo. Se si cerca di mettersi in contatto con i gestori della piattaforma, poi, ci si ritrova di fronte a un muro di scuse che non portano da nessuna parte.

Non esiste alcun bot

In pratica, è quasi certo che il bot di trading automatico a cui fa riferimento Bitcoin Loophole in realtà non esista neppure, e che si tratti solo di uno specchietto per le allodole finalizzato ad attirare i potenziali investitori più ingenui. Ecco perché, se si ha in mente di fare trading di bitcoin, è bene accantonare l’ipotesi di affidarsi a questo sistema.