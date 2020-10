Covi positivo, addio alla Vuelta: “La mia stagione termina qui”

Per Alessandro Covi il sogno di esordire alla Vuelta di Spagna si infrange proprio sul più bello, a poche ore dalla partenza in terra iberica. Alla vigilia dell’esordio a Irun, tappa che avrebbe coronato il primo anno di Covi affianco ai professionisti, il giovane ciclista di Taino classe 1998 è stato fermato dal coronavirus, nemico invisibile che, come abbiamo imparato a conoscere, non guarda in faccia a nessuno.

«Sfortunatamente non ho potuto partecipare alla gara dal momento che ho contratto il covid-19 – commenta il ciclista attraverso le proprie pagine social -. Sono risultato positivo appena prima della partenza per la Spagna, mentre mi allenavo a casa, in Italia. Al momento sono in quarantena e sono contento di poter dire di sentirmi meglio ogni giorno. Tuttavia, devo anche comunicare con rammarico che la mia stagione è finita. Adesso mi concentrerò per tornare in forma».

Come dichiarato dallo stesso Covi, le condizioni sono in miglioramento rispetto a qualche giorno fa, anche se il rammarico di non poter più correre per quest’anno, soprattutto in una vetrina importante come la Vuelta, è enorme.

«Se me lo avessero detto tre mesi fa non ci avrei creduto – aveva dichiarato in una nostra intervista dello scorso 16 ottobre, entusiasta dell’opportunità di correre in Spagna -. Sulla convocazione penso abbia pesato il fatto che vengo da un periodo di buone gare che hanno convinto i tecnici. Ho ottenuto il secondo posto al Giro dell’Appennino, il nono alla Freccia del Brabante ma soprattutto credo di aver offerto belle prestazioni al di là dei risultati».