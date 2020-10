Covid-19, morto un uomo di Samarate

Il Covid-19 fa un’altra vittima a Samarate: un uomo di 83 anni, la decima vittima dall’inizio dell’epidemia.

«Una notizia che dal quel 29 aprile 2020, giorno in cui avvisavo la cittadinanza del nono decesso per Covid-19, speravo di non dovere dare mai più» dice il sindaco Enrico Puricelli.

«Il mio primo pensiero va alla sua famiglia a cui rivolgo il mio personale cordoglio e quello di tutta la nostra comunità. Stringiamoci tutti insieme, simbolicamente, in un abbraccio. Dobbiamo proseguire, anche per loro, nella guerra al Coronavirus, compatti e decisi. Adesso più che mai dobbiamo renderci conto che mascherine e distanziamento sociale sono presidi di sicurezza imprescindibili per chiunque».

L’uomo era ricoverato in ospedale da cinque giorni, con febbre.

Ad oggi sono cinquantaquattro i positivi a Samarate. «La maggior parte si trova in isolamento domiciliare con con pochi o zero sintomi, dunque in buone condizioni e per lo più i contagi si contano all’interno dello stesso nucleo familiare» scrive ai cittadini il sindaco. «Due Concittadini risultano in ospedale.