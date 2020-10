Didattica a distanza, il ministro Azzolina scrive a Fontana: “Trovi altra soluzione per le superiori”

Dopo la decisione di Regione Lombardia delle didattica a distanza per le scuole superiori, è arrivata la risposta da parte del ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, che con una lettera inviata al Governatore Attilio Fontana, spiega: «In una fase così complessa per la Nazione – scrive Ansa -, desidero invitarla a lavorare insieme a tutte le istituzioni coinvolte, per trovare soluzioni differenti da quella adottata, nel rispetto del diritto alla salute dei cittadini e del diritto allo studio dei nostri studenti e delle nostre studentesse».

Anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala si è schierato contro la decisione del Pirellone: «Siamo totalmente contrari – si legge su Ansa, riprendendo un’intervista radio a Rtl 102.5 – e lo voglio dire con chiarezza alla sola didattica a distanza per le superiori. Ci opporremo. Non ha senso in questo momento, bisogna alternare didattica in presenza e a distanza così deve essere per tutti gli ordini di scuole. In questa ordinanza della Regione Lombardia, uscita ieri un po’ in velocità, noi sindaci l’abbiamo vista ma eravamo concentrarci sul tema del coprifuoco. Questa cosa ci è scappata e da quando ce ne siamo accorti ci stiamo opponendo tutti, oggi alle 13 incontreremo di nuovo in video il presidente Fontana».