Dodici postivi a Inarzo. “Troppi per un piccolo paese come il nostro”

Dodici contagi nel piccolo paese di Inarzo. Un numero alto, spiega il sindaco Fabrizio Montonati, per un comune che ha poco più di mille abitanti. «Sono tutti all’interno di nuclei famigliari – spiega – Tra queste persone che hanno fatto il tampone e sono risultate positive, una soltanto è ricoverata in ospedale con i sintomi della broncopolmonite, gli altri sono a casa, in isolamento».

Oltre a questi ci sono i “casi di contatto”, ovvero le persone che si sono incontrate con i contagiati conclamati, ora in isolamento: «Sono una quindicina – spiega ancora il sindaco di Inarzo – Tra questi ci sono anche bambini delle elementari che frequentano la scuola di Bodio Lomnago e che sono entrati in contatto con l’alunno che frequenta la classe seconda risultato positivo ed ora in isolamento».

Il sindaco invita tutti a rispettare le regole, indossare le mascherine, mantenere le distanze di sicurezza ed evitare gli spostamenti se non strettamente necessari. Il Comune aveva deciso già nelle scorse settimane di non organizzare la tradizionale Festa del Cioccolato, un evento che porta in paese moltissima gente anche dalle zone vicine. Allora la decisione sembrava di buon senso, oggi sarebbe stata inevitabile.