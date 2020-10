Un contagio nella scuola di Bodio Lomnago: classe in isolamento, sospesi pre e dopo scuola

Un bimbo positivo nella seconda della scuola primaria di Bodio Lomnago e tutta la classe è stata messa in quarantena. La conferma ufficiale è stata data questa mattina, lunedì 26 ottobre, dal sindaco Eleonora Paolelli: «Abbiamo ricevuto notizia del contagio di un bimbo, o di una bimba, non sappiamo, da Ats e in sinergia con la scuola ci siamo attivati. La dirigente scolastica ha messo la classe in quarantena, come da protocollo, e noi come amministrazione comunale abbiamo deciso di sospendere i servizi di pre scuola e dopo scuola».

L’alunno contagiato pare avesse avuto contatti con altri bambini, fuori dall’orario scolastico: «Ma Ats – spiega il sindaco – ha lavorato con celerità e i contatti sono stati tutti tracciati e messi in isolamento. Noi per precauzione abbiamo deciso però di sospendere tutti i servizi che rischiano di amplificare i contagi. Restano, invece, il servizio mensa e il trasporto con il pullman: le due operatrici che servono il pasto sono state sostituite, mentre il pullman nel fine settimana è stato sanificato».