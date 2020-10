Droga, minorenne denunciato per spaccio e due patenti ritirate a Busto Arsizio

Un ragazzino che vendeva droga a clienti maggiorenni e due automobilisti sorpresi a guidare dopo aver appena acquistato cocaina.

È il risultato dell’operazione portata a termine dalla Polizia di Stato di Busto Arsizio nelle giornate di martedì 13 e mercoledì 14 ottobre.

Il minorenne è stato sorpreso e denunciato dalla volante del Commissariato intorno alle 22,00 di martedì nel parcheggio del supermercato Coop di via Repubblica, chiuso a quell’ora. Lì gli agenti hanno notato un gruppetto di quattro ragazzi, due dei quali si sono scambiati qualche cosa stringendosi le mani. I quattro sono stati immediatamente bloccati e perquisiti. Addosso a uno di loro, sedicenne e unico minorenne del gruppo, gli agenti hanno trovato sette dosi singole di hashish, custodite in una confezione di plastica originariamente destinata a contenere fazzoletti di carta. Il minore, prima di essere consegnato ai genitori, è stato denunciato per detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente. Gli altri tre ragazzi di età compresa tra i 18 e i 21 anni sono stati segnalati quali assuntori.

Sempre la droga, questa volta cocaina, è costata la patente a due automobilisti, un uomo e una donna, sorpresi nel pomeriggio di mercoledì dalla Volante di via Ugo Foscolo al confine tra Busto Arsizio e Castellanza non lontano da zone boschive dove la droga viene spacciata e dove probabilmente i due avevano poco prima fatto acquisti. Per loro è scattato il ritiro delle patenti di guida e la segnalazione alla Prefettura per possesso di droga per uso personale.