Facevano finta di parcheggiare invece spacciavano cocaina

Giravano all’interno di un parcheggio di un supermercato di Castellanza apparentemente alla ricerca di un posteggio per la loro utilitaria, ma in realtà le manovre servivano per spacciare cocaina ai loro clienti. Gli agenti della sezione antidroga della squadra mobile hanno arrestato un 41enne di origine marocchina, in possesso di 100 grammi di cocaina, e indagato in stato di libertà una sua connazionale di 22 anni per aver concorso nel reato.

L’uomo, quando ha visto gli agenti che bloccavano la sua automobile a un incrocio, ha tentato di speronare l’auto civetta della polizia. Una volta immobilizzata la coppia, aveva inizio la perquisizione dell’auto e sotto il sedile del guidatore e all’interno di alcune intercapedini dell’auto, raggiungibili solo con il distacco di parti in plastica dell’interno, venivano rinvenuti numerosi involucri di cocaina per un peso totale di 100 grammi.

La donna invece custodiva nella borsetta i soldi dello spaccio, circa 700 euro. La donna, incensurata, veniva deferita in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina in concorso con M. E. che, avendo un precedente sempre per reati legati agli stupefacenti, veniva messo, come disposto dal pubblico ministero, agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima che si è tenuto il giorno 24 ottobre davanti al giudice del Tribunale di Busto Arsizio che condannava l’uomo a due anni e 8 mesi di reclusione, confermando la misura degli arresti domiciliari in atto.