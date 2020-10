Festa d’Autunno a Calipolis con i giovani di Spazio Zero

Spazio Zero e la Contrada Calimali portano avanti la collaborazione, iniziata con il Pic-nic Solidale, consolidandola nella nuova Festa d’Autunno. Essa si terrà domenica 18 ottobre presso l’Approdo Calipolis a partire dall’ora di pranzo ma, in caso di maltempo, sarà spostata al 25 ottobre.

La festa si proporrà di ravvivare il calendario eventi che solitamente caratterizza la stagione autunnale nel Parco del Medio Olona, e avrà come suo filo conduttore i prodotti tipici di questo periodo dell’anno e del nostro territorio. La giornata si apre con un pranzo di tre portate, servito in tavoli a tema disseminati nello spazio verde. Si continua nel pomeriggio, accompagnati dalle caldarroste, con una decina di realtà locali che esporranno uva e vino, funghi, zucche, patate, formaggi, e proporranno attività didattiche per bambini. Si concluderà verso le 17/18 con un aperitivo rinforzato a base di polenta salata e dolce.

Valorizzare il territorio e lavorare insieme ad enti e associazioni locali per la creazione di una rete sempre più ampia: questi i principi a cui si ispirerà la manifestazione, i cui dettagli si trovano sul sito www.spazio-zero.org e sulle pagine FB e Instagram “Spazio Zero Gruppo Giovani”. Il pranzo è su prenotazione obbligatoria tramite info@spazio-zero.org o WhatsApp +39 346 2130242.