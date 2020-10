Il festival “Piambello dal vivo” prosegue (in sicurezza) con tre spettacoli a Bisuschio

Piambello dal vivo prosegue il suo percorso nel weekend del 23-24-25 ottobre 2020 a Bisuschio, presso il CineTeatro San Giorgio di Bisuschio con una variazione del calendario dovuta alla nuova situazione di attenzione per le nuove normative anti Covid.

Come spiegano gli organizzatori: «Viste le nuove disposizioni del Dpcm nazionale e della Regione Lombardia, che fermano le attività di somministrazione di cibo e considerato che l’organizzazione dell’evento “Sogni all’aria aperta” era in collaborazione alla festa della Proloco per la domenica dei sapori che non può più essere fatta, insieme al sindaco di Bisuschio Giovanni Resteghini abbiamo deciso che due spettacoli in programma, “Corda molle” e “Gera circus”, non verranno effettuati. Tale decisione, difficile da prendere, è in considerazione anche delle condizioni meteo che sembrano non regalarci un weekend “asciutto”, così dovendo spostare in teatro tutte le attività e rispettando i protocolli abbiamo dovuto prendere questa scelta».

«Una scelta condivisa con gli artisti, ai quali non abbiamo annullato la data di spettacolo, ma abbiamo proposto loro di spostare data. Questo perché ci piaceva l’idea di mantenere un rapporto di correttezza con gli artisti».

“Piambello dal vivo” quindi manterrà la sua programmazione con questo nuovo calendario:

Venerdì 23 ottobre – ore 21 “Le radiose”

Tre eleganti signorine trasmettono il palinsesto di Radio Radiose, solo musica dagli anni ’30 e ’40 in onda rigorosamente in diretta e dal vivo. Le Radiose vi accompagneranno nelle sincopatissime e frizzanti melodie della Swing Era… Ma cosa succederebbe se la frequenza diventasse instabile e capricciosa? Una coinvolgente follia in modulazione di frequenza che tra ronzii, fruscii e jingle pubblicitari vi trascinerà in una montagna russa radiofonica di epoche e stili.

Sabato 24 ottobre – ore 21 “Raparoli”

Spettacolo che mescola l’arte di strada con le tecniche del circo contemporaneo.

Domenica 25 ottobre – 0re 16.30 Madame Pistache

Madame Pistache è una violinista come non l’avete mai vista!Scarpe da tiptap, loop station, ukulele, campanelli, piattini e una buona dose di follia per uno spettacolo comico musicale, il “Grand Cabaret de Madame Pistache” e un concerto da one woman orchestra, le “Sviolinate”.Marta Pistocchi è una violinista professionista che collabora con diverse formazioni, passando dalle serate danzanti alle musiche di scena, e portando sempre con sé il suo personalissimo bagaglio di note, suoni e colori. La sua band sono gli “SwingEst”, irresistibile mix di musica swing e balkan, per un concerto tutto da ballare

L’ingresso è sempre gratuito e la prenotazione obbligatoria.

Le prenotazioni avvengono sempre allo stesso modo, sul sito troverete gli appuntamenti modificati, basterà cliccare per prenotare.

«Dopo la giornata di domenica, che ha visto un soldout importante e costatato il desiderio del pubblico di esserci e vivere un momento di svago – dice Andrea Gosetti di Intrecci Teatrali, direttore artistico del festival – presi per mano da storie capaci di farci viaggiare lontano con la nostra fantasia, siamo sempre più convinti che la cultura possa esser una cura per la nostra società e che noi di contro con la nostra presenza possiamo essere la cura per una cultura in difficoltà. Il teatro è un luogo sicuro e noi ci prenderemo cura della vostra sicurezza. Non abbiate paura e concedetevi, grandi e piccoli momenti di svago e divertimento».

«Assembramenti, credo che oggi più che mai debba essere definita questa parola. Come direttore artistico mi sento di dire che il teatro non crea un assembramento pericoloso. Domenica con estremo piacere ho osservato le persone arrivare in modo ordinato, rispettare la distanza nelle file, sedersi mantenendo le linee guida della mascherina e non muoversi dal proprio posto e alla fine uscire con educazione. Credo che questa sia una bella immagine, l’immagine di chi vuole ripartire, che ha voglia di vedere e vivere il bello, il sapere che cultura regala bellezza. Rispettando le regole del distanziamento, regolando l’entrata e l’uscita, misurando la febbre e chiedendo l’igienizzazione costante, non mi sento di usare la parola assembramento ma un incontro a “distanza di sicurezza” di persone che desiderano rivivere un pò di normalità. Rispettiamo le regole e piano piano usciremo da questo momento critico».

L’ingresso a tutti gli spettacoli è gratuito ma la prenotazione è obbligatoria sul sito di Intrecci teatrali.

L’evento è sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto, dalla Comunità Montana del Piambello, dai comuni di Bisuschio, Besano, Brusimpiano, Cremenaga, Cadegliano Viconago, Cunardo, Clivio, Cantello, Induno Olona, Lavena Ponte Tresa, Marchirolo, Saltrio.