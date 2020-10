Scuola, sospese le gite scolastiche. Sì a orientamento e tirocini

Niente gite scolastiche e viaggi di istruzione più in generale almeno per i prossimi 30 giorni.

Nel nuovo Dpcm firmato dal presidente del consiglio Giuseppe Conte sono previste delle limitazioni per le attività organizzate dalle scuole. “Sono sospesi – si legge nella bozza – i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado».

Non tutte le attività integrative alla didattica saranno sospese: resteranno possibili quelle “inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio”.