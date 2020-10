Incendio in un appartamento di Cassano Magnago

Incendio questa sera, mercoledì 14 ottobre, in un appartamento a Cassano Magnago, in via delle Candie.

Per cause da accertarsi, una unità abitativa al terzo piano di uno stabile, è stata interessata da un incendio. Le fiamme hanno interessato la camera da letto, mente il fumo ha invaso gli altri locali.

I vigili del fuoco sono intervenuti dai distaccamenti di Busto\Gallarate e Tradate con due autopompe, hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area. L’appartamento è stato dichiarato inagibile.

Non sono rimaste coinvolte persone.