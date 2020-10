Iniziano i lavori per la nuova ala del cimitero di Somma Lombardo

Partono a Somma Lombardo i lavori per la costruzione della nuova ala del cimitero principale della città.

Nella mattina di lunedì si è svolta la consegna ufficiale del cantiere, il cui avvio era atteso dopo diversi ritardi causati dall’emergenza Covid.

La consegna è avvenuta alla presenza del sindaco Stefano Bellaria, dell’assessore ai lavori pubblici Edoardo Piantanida, di Massimiliano Albini, amministratore dell’azienda comunale Spes, e della consigliera Laura Daverio. «I tempi di esecuzione sono fissati in un anno, salvo imprevisti legati al meteo o alla situazione sanitaria» spiega Albini.

Una volta completata, la nuova ala comprenderà 576 colombari. I lavori sono affidati ad una impresa emiliana.

Nel frattempo Spes ha emesso le fatture per il pagamento del servizio di lampade votive, «che abbiamo rinviato per più tempo possibile per venire incontro alle difficotà che alcune famiglie potevano avere vista la situazione economica e occupazionale» continua Albini. «Attenderemo poi le disposizioni del socio (il Comune, ndr) per fissare il canone 2021».

Le fatture possono essere pagate con bonifico o anche negli uffici Spes (previa prenotazione) in contanti o con bancomat.

Nel frattempo la Spes ha completato l’internalizzazione del servizio lampade votive, che ora verrà gestito dunque direttamente.