Il Titanic, le grotte e le streghe in un incontro sulla “Varese Nascosta”

Giovedì 12 dicembre a partire dalle ore 15.00, avrà luogo a Varese, nella Sala Risorgimento di Villa Mirabello, l’evento curato da“ La Varese Nascosta”, nell’ambito dell’iniziativa “Artisti Dialoganti”.

Con la presenza di ospiti di eccezione, verranno affrontati e svelati alcuni degli innumerevoli segreti del territorio. Una giornata che si prospetta ricca di attività culturali, incontri con autori e non solo…

Ad aprire l’evento lo scrittore ed esperto mondiale del Titanic, Claudio Bossi che racconterà dell’incredibile storia de “Il picasass sopravvissuto al Titanic” seguito da Guglielmo Ronaghi, Presidente del Gruppo Speleologico Prealpino, che ci guiderà negli angoli più nascosti del Territorio di Varese: dalle grotte ai rifugi della seconda guerra mondiale; Cesarina Briante, appassionata di storia locale e scrittrice, parlerà riguardo il tema delle Streghe, dei roghi e inquisizioni del Ducato di Milano che comprendeva anche il nostro territorio.

Per l’occasione, l’autrice di numerosi libri, illustrerà i metodi antichi e alcune tradizioni, con l’ausilio di oggetti e materiale in uso ai nostri avi.

In seguito Roberto Caronno, medico e scrittore, svelerà i “Piccoli Misteri del Sacro Monte di Varese”, tra gli argomenti anche il famoso “minuto in più” su uno dei quadrati dell’orologio del Campanile e dell’altrettanto famosa “pecora a 5 zampe”… casualità? Errore umano? Simboli esoterici da decifrare?

“La Varese Nascosta”, gruppo nato nel 2015 per volontà dell’indimenticabile Andrea Badoglio e di Luigi Manco è attiva sul territorio e non è solo un fenomeno presente sui social. La sua opera stabilisce un contatto diretto con la gente ed è ben tangibile il suo impegno: anche in questo caso, saranno infatti presenti alcune importanti attività sociali: Cinzia Premoli e Nadia Gavioli parleranno dell’attività de “La Casa del Giocattolo Solidale” da anni al fianco dei bambini e delle famiglie.

Presenzieranno all’evento anche Fausto Bonoldi, vice presidente de La Varese Nascosta e Davide Sottocasa, amministratore. Ingresso libero.