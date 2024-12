Malpensa, rotte e non solo: “A Ferno un’assemblea nel 2025”

I dati della sperimentazione delle nuove rotte di decollo di Malpensa sono stati presentati a Somma (con i Comuni a Nord dell’aeroporto) e anche a Sud (con Lonate, Samarate e comuni del Castanese).

Non è sfuggito però che tra i Comuni che presentano i dati non c’è Ferno, che è l’ente locale che ha ceduto più territorio all’aeroporto, nel 1948.

«Non saremo presenti come Ferno, non per caso» dice la sindaca Sarah Foti.

Non è una polemica, chiarisce la prima cittadina. «I dati consegnati da Arpa hanno dato segnali di miglioramento, ma Ferno è interessata solo marginalmente dalle modifiche delle rotte, questo lo sapevamo già da prima dell’avvio della sperimentazione» spiega.

Ma al di là del vantaggio più o meno sensibile per i residenti del paese, cosa si farà a Ferno?

«Io, già in tempi utili, diverse settimane fa, avevo fatto presente all’interno del Cuv che era opportuno ci fossero assemblea diverse» chiarisce ancora Foti.

«Mi riservo di chiedere una assemblea a Ferno in tempi più maturi, con l’inizio del nuovo anno. Ma non solo sulle rotte, vorrei farlo anche su temi più ampio respiro: le rotte, ma anche il Masterplan, la conferenza dei servizi con cui abbiamo valutato i piani di potenziamento dello scalo. Sarà comunque un’assemblea aperta a tutti e convocata in tempi opportuni».

Foti non lo dice polemicamente, ma va in effetti notato che sia a Somma Lombardo sia a Lonate Pozzolo il preavviso sulla convocazione delle due assemblee è stato piuttosto limitato. Vedremo come andrà nel 2025, a Ferno.