Jobtech, l’agenzia di lavoro online a trazione digitale Jobtech, l’agenzia di lavoro online a trazione digitale

Jobtech è la prima agenzia di lavoro italiana interamente digitale che mette in contatto chi offre e chi cerca un impiego nel settore della logistica, dell’hospitality e della ristorazione, del retail e della grande distribuzione, dell’accoglienza e del customer service.

Jobtech è una startup per il lavoro interinale fondata in pieno lockdown da Paolo Andreozzi e Angelo Sergio Zamboni, rispettivamente Ceo ed Head of Business.

Entrando più nello specifico, si tratta della prima piattaforma italiana di ricerca e selezione del personale completamente digitale. Il progetto è nato dall’intenzione dei suoi due fondatori di estendere la rivoluzione digitale all’industria del recruiting e all’intero comparto del lavoro in somministrazione.

Un settore che, se si guarda soltanto al nostro Paese, ad oggi genera un business del valore di circa 10 miliardi di euro.

Lo scopo primario dell’agenzia per il lavoro Jobtech è quello di mettere in contatto chi ha intenzione di assumere con chi è alla ricerca di un’occupazione, offrendo posizioni in somministrazione e in staff leasing per le aziende.

Il progetto è strutturato in portali verticali il cui focus è puntato su ben distinte aree di mercato. A questo riguardo, sono già stati messi in rete quelli dedicati alla ricerca di commesse, magazzinieri, camerieri, receptionist e operatori di call center.

L’obiettivo principale, come già accennato in precedenza, è quello di offrire un punto d’incontro tra domanda e offerta di lavoro sfruttando le semplificazioni e i vantaggi che la moderna tecnologia digitale offre in termine di riduzione dei costi e dei tempi legati al processo di recruiting.

Per chi è alla ricerca di un impiego, Jobtech rappresenta un valido supporto per trovare lavoro nel settore di interesse. Sulla piattaforma vengono infatti pubblicati annunci di selezione presso le grandi aziende o le piccole e medie imprese italiane, relativi agli specifici settori di interesse.

Per le imprese, l’agenzia di lavoro interinale a trazione digitale fornisce soluzioni rapide di recruiting, occupandosi anche della gestione dei vari aspetti relativi ai contratti e alle retribuzioni dei candidati selezionati.

Jobtech opera inoltre a sostegno dell’occupazione giovanile, amministrando anche l’assegnazione di stage e tirocini e facendosi carico del disbrigo di tutti gli adempimenti burocratici previsti dalla normativa vigente.

Alla chiusura dell’anno in corso, la mission dei fondatori di Jobtech è quella di potenziare ulteriormente la piattaforma attraverso un costante sviluppo tecnologico.

Al tempo stesso, verranno rafforzate le strategie di marketing che mirano a migliorare il posizionamento dei portali verticali che compongono la piattaforma.