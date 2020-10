L’amore più puro ai piccolissimi, voglia di vivere per i ragazzi

La voglia di vivere, amare e sopravvivere sono forze ancestrali e innate che muovono la storia dell’uomo sin dall’origine, ma che pure hanno bisogno di conferme. In un testo dolcissimo per i più piccoli (e le loro mamme) e in un’avventura tesa, decisa e pulita per i più grandi.

Io lo so che mi vuoi bene

Cosa c’è di più importante dell’amore tra la mamma e il suo bambino?

“Io lo so che mi vuoi bene” edito da San Paolo ne mostra la bellezza.

Un libro delicato che forse serve più alle mamme che ai bambini, perché capita di andare in crisi e di non sapere se si è una buona madre oppure no.

La risposta ce la danno loro, i bambini, che ci fanno sentire amate sempre.

Io lo so che mi vuoi bene,

di Myfanwy Woods-Jack e Valeria Fogato

San Paolo editore – € 12

Bianco

Bianco è una storia potente. È il nuovo romanzo di Laura Bonalumi che questa volta ci propone un thriller, deciso e pulito come la sua copertina elegante.

Fuori dalla chiesa, la peggiore bufera di neve che si ricordi.

Dentro la chiesa sette persone rifugiate e isolate dal mondo. Una ragazza, una donna, due bambini, un uomo, un prete, un ladro. Tutti hanno perso qualcosa di prezioso ma nessuno ha perso la speranza di salvarsi.

Un romanzo di formazione spirituale e metafora della condizione umana.