A Lavena Ponte Tresa cresce ancora il numero di contagi

Il sindaco di Lavena Ponte Tresa ha aggiornato oggi i suoi concittadini sulla situazione dei contagi da Covid in paese.

«Devo purtroppo comunicare tre nuovi casi positivi nella nostra comunità – spiega Massimo Mastromarino -Fortunatamente in condizioni di salute normali e attualmente al proprio domicilio. I positivi sono ad oggi 14. A tutti loro, alle loro famiglie, la nostra vicinanza e il nostro sostegno».

La comunicazione di Mastromarino si chiude anche oggi con un richiamo a tutti i cittadini perché si comportino con senso di responsabilità e massimo impegno nell’evitare gli assembramenti, i contatti superflui, e si attengano scrupolosamente alle tre regole fondamentali per contrastare la diffusione dei contagi: «Usiamo la mascherina sempre, rispettiamo sempre il distanziamento e ripetiamo frequentemente l’igiene delle mani».

Il sindaco infine, ringrazia la Protezione civile che attraverso il Coc – Centro Operativo di Coordinamento comunale, assiste le famiglie in quarantena, e non nasconde la sua preoccupazione per la situazone: «Rimane la preoccupazione per questa crescita esponenziale francamente inaspettata. Rivolgo a tutti un appello accorato: serve la consapevolezza e la responsabilità di tutti. Nessuno può chiamarsi fuori. E se posso permettermi, evitiamo la polemica, la caciara istituzionale. In questi momenti non serve a nulla e non è utile a nessuno».