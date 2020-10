Le zucche di chef Barzetti colorano l’halloween di Malnate

Non è stato un halloween normale, non poteva esserlo a causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria e i bambini non hanno potuto fare i classici giri per le case all’insegna di “dolcetto o scherzetto”.

A colorare le vie di Malnate ci ha pensato allora Sergio Barzetti. Lo chef malnatese, che ha il suo ristorante nel centro storico della città, ha deciso di scolpire, decorare e infine spargere per le vie cittadine le sue opere.