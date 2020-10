L’etica della tecnologia: webinair dell’associazione #lasolastrada

Prende il via oggi, martedì 6 ottobre alle ore 21:00 in modalità zoom, la prima conferenza del ciclo ETICA DELLA TECNOLOGIA, organizzato dalla Associazione #lasolastrada, dal titolo MEDIA DIGITALI E DISINFORMAZIONE – Relatore: Alberto Rabbachin – Funzionario della Commissione Europea.

La rassegna di 4 conferenze, tutte svolte nel mese di ottobre, è il primo progetto culturale interamente organizzato e promosso da #lasolastrada, Associazione di nuova costituzione, il cui nome richiama la necessità e l’urgenza di cambiamenti nella vita sociale e ambientale, ma anche la consapevolezza del percorso che ciascuno deve poter fare, scoprendo l’importanza del proprio indispensabile contributo.

#lasolastrada, nata nell’agosto del 2020, è un soggetto autonomo apolitico e apartitico che vuole creare le condizioni per far emergere la coscienza ecologica innata in ciascuno di noi, con lo scopo di partecipare alla realizzazione di una società equilibrata, in grado di essere autonoma ed autosufficiente. Quanto sopra rappresenta la descrizione dell’obiettivo statutario che, in sintesi, si può riassumere nella intenzione di promuovere un profondo ecologismo sociale in tutti i settori della vita civile per realizzare una società solida, solidale e sostenibile.

Nel corso di questo primo appuntamento saranno affrontati i temi legati all’uso dei social media quali strumenti di informazione di massa. Oggi, infatti, la disponibilità di questi mezzi di comunicazione ha modificato sostanzialmente il modo con cui le persone si informano aprendo la strada al forte rischio di disinformazione. Da qui la necessità di affrontare il problema, a livello europeo, nel rispetto dei diritti fondamentali dell’individuo. Vedremo, quindi, quali strategie sono state elaborate.

La conferenza può essere seguita al link:

https://us02web.zoom.us/j/81433702650

ID riunione: 814 3370 2650

E’ consigliata l’iscrizione alla mailing list del sito: www.lasolastrada.it per essere aggiornati sulle iniziative della Associazione.