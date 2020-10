L’intelligenza artificiale protagonista dell’ultima conferenza della rassegna sull’etica della tecnologia

Quarta ed ultima conferenza della rassegna “Etica della tecnologia” organizzata dall’Associazione #lasolastrada il prossimo mercoledì 28 ottobre 2020 alle 21 nella forma del webinar.

Il relatore di questa serata è Thierry Benoist, ricercatore senior presso il JRC di Ispra. Con lui sarà possbile fare indirettamente esperienza sulla natura di diversi problemi etici legati all’Intelligenza Artificiale e l’impatto per la loro soluzione nella società di domani.

Nel corso dell’ultima serata della serie, si entrerà concretamente in questo tema per comprendere quanto la nostra società sia già permeata di questo elemento tecnologico che non solo è in grado di operare decisioni e scelte sulla base delle informazioni ricevute, ma lo fa in modo “intelligente”. Oggi la vera sfida dell’IA è la diffusione che la stessa sta realizzando in molteplici ambiti della vita civile.

Un esempio per tutti la “guida autonoma”.Accanto alle incredibili opportunità associate agli algoritmi, vi sono rischi e difficoltà. Infatti, gli scienziati si trovano a dover affrontare aspetti di natura ETICA e MORALE nelle scelte poi autonomamente realizzate dai computer.

La conferenza di mercoledì 28 ottobre può essere seguita al link:

https://us02web.zoom.us/j/84760616117

ID riunione: 847 6061 6117