L’ospedale di Busto Arsizio riapre il reparto covid nella palazzina degli infettivi

Anche l’Asst Valle Olona e i suoi ospedali di riferimento per il covid (Busto Arsizio e Saronno) si sta preparando alla seconda ondata di contagi allargando gli spazi dei reparti dedicati. La conferma arriva dal direttore socio sanitario Marino Dell’Acqua che ha snocciolato alcuni numeri della situazione attuale e su come i due presidi si stiano preparando ad un inevitabile aumento dei pazienti covid che necessitano di essere ricoverati.

«Abbiamo attivato l’unità di crisi. Busto torna ad essere hub per i malati covid grazie alla presenza del reparto malattie infettive. I 19 posti già a disposizione sono pieni da sabato anche se alcuni ricoverati sarebbero dimissibili. Da ieri (lunedì) è iniziata l’attivazione, nella stessa palazzina degli infettivi, di un nuovo reparto da 14 posti letto». Si sta approntando anche una soluzione per quei pazienti che sono in via di guarigione ma che non hanno la possibilità di rimanere isolati al proprio domicilio.

L’altro ospedale in prima linea è quello di Saronno. Qui al momento è attivo un reparto che viene definito zona grigia: «Si tratta di un’area per quei pazienti in attesa di risposta del tampone. Recentemente sono stati anche spostati dall‘ortopedia di Gallarate quattro soggetti positivi asintomatici.

Per il momento le due strutture non riceveranno pazienti in rianimazione, almeno fino a quando gli ospedali deputati alla cura dei casi più gravi non andranno sotto pressione: «Andranno al Sacco di Milano o in altre strutture individuate dalla Regione» – conclude Dell’Acqua.