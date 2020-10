A Luvinate sono iniziati i lavori di posa della fibra ottica

Sono iniziati nei giorni scorsi sul territorio comunale i lavori di posa della fibra ottica che interesseranno le seguenti vie divise per zone:

Zona 1: via Scirello, Cavour, Mazzorin, Marisa Rossi, Panera, Bianchi

Zona 2: piazza Cacciatori Alpi, San Vito, al Poggio, Postale Vecchia, Bertini

Zona 3: via Marconi, Mazzini, Dante, Bosisio, Castello, Rancio, Valtinella

Zona 4: via Vittorio Veneto, Matteotti.

Al momento e’ stato avviato il cantiere nella zona 1. L’attività per ogni zona sará di volta in volta verificata ed autorizzata dalla Polizia Locale

“La connessione rapida con internet diventa sempre più un elemento essenziale nel mondo del lavoro, nella scuola e dei servizi. Per i piccoli comuni diventa elemento di grande valorizzazione perchè possiamo unire la bellezza del territorio ad una qualità dei servizi. Si tratta di un passo verso il futuro. Siamo lieti dei lavori iniziati e naturalmente con l’Ufficio Tecnico e la Polizia Locale verificheremo sull’andamento degli interventi e sulle modalità di ripristino del manto stradale”, commenta il sindaco Boriani.