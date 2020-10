Malnate, sospese tutte le attività culturali

Sale ancora il numero di contagiati a Malnate, ora sono 26 in città i positivi al Covid con circa 70 persone in isolamento fiduciario.

Con una nota ufficiale il sindaco Irene Bellifemine ha reso noto che per i prossimi giorni saranno sospese tutte le attività culturali.

Il Comunicato:

Cari Malnatesi, sono nuovamente ad aggiornarvi sul numero dei contagi da virus Covid-19 nella nostra Città. ATS e i medici di base di Malnate, mi hanno informata della positività di altri concittadini, alcuni sono sintomatici altri stanno bene, sono tutti in isolamento.

Siamo quindi ora ad un totale di 26 persone positive nella nostra Città.

Inoltre abbiamo circa 70 persone in isolamento fiduciario per contatto diretto con caso positivo

Ricordo che le persone in isolamento fiduciario sono obbligate a rispettare la quarantena e le indicazioni dell’ ATS e le indicazioni date a seguito del Tampone.

Ribadisco di adottare tutte le precauzioni per evitare il contagio rispettando il distanziamento e utilizzando sempre la mascherina.

Chiedo anche a tutte le agenzie territoriali che si occupano di bambini, di far rispettare le regole del distanziamento.

I nostri figli hanno il diritto di andare a scuola e noi adulti abbiamo il dovere di proteggerli è dunque obbligo per noi mettere in atto tutte le precauzioni possibili. Per questo motivo, visto il crescente numero di casi, ho deciso di sospendere tutte le attività culturali previste nei prossimi giorni sul nostro territorio.

Il Comune, attraverso il C.O.C. Comitato Operativo Comunale e con il supporto della Protezione Civile, continua a prestare le assistenze, di tipo logistico e organizzativo, ai cittadini positivi o in isolamento cautelativo. Continuano i contatti telefonici con coloro che sono in quarantena e organizziamo, in base alle necessità, i servizi o le consegne.

Ricordo che per accedere agli uffici comunali occorre fissare l’appuntamento e che trovate tutte le indicazioni utili sulla pagina dedicata del sito del Comune, Regione o Ministro. Continuo a ribadire che attenersi rigorosamente alle disposizioni in vigore è l’unica via attraverso la quale ciascuno di noi può contribuire a contenere la diffusione del contagio. Non diamo spazio al virus e facciamo in modo che a vincere sia il buonsenso. Uniti ce la faremo! Forza Malnate!