Malore sulla spiaggia delle fornaci a Ispra, soccorso con la barca un uomo

Intervento dei vigili del fuoco e del personale di soccorso sanitario a Ispra, nei pressi della spiaggia delle Fornaci, per il soccorso di un uomo che ha accusato un malore. Il recupero via terra risultava particolarmente difficoltoso, il personale sanitario ha quindi richiesto un trasporto via acqua. In pochi minuti si è recata sul posto una squadra a bordo di un battello pneumatico e, una volta imbarellata la persona è stata trasportata via lago nei pressi di un molo, dove ad attenderlo vi era un’ambulanza. È successo nel pomeriggio di domenica 11 ottobre.