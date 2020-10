Mastini, esordio duro: il Bressanone vince 7-3

È duro come il ghiaccio il ritorno in campo dei Mastini nella Italian Hockey League: all’esordio stagionale, i gialloneri perdono in maniera netta sulla pista casalinga (che è quella dell’Agorà di Milano) contro il Bressanone, 3-7, un punteggio maturato fin dai primi 10′ di gioco.

Un risultato che è anche figlio delle assenze (non c’erano il portiere Tura, Odoni e l’unico straniero Drolet) e dei pochi e complicati allenamenti svolti fino a questo momento, ma che è meritato per gli ospiti, arrivati all’Agorà con l’intenzione di fare risultato pieno.

Gran protagonista della gara – che si è disputata davanti a un buon pubblico di fede giallonera – è stato senza dubbio Michael Purdeller, a segno per ben quattro volte; tutti “vecchi” invece i marcatori della squadra di Devèze ovvero Marci Borghi, Schina e capitan Vanetti.

LA PARTITA

Dopo qualche minuto equilibrato (M. Mazzacane vicino al vantaggio), è il Bressanone a passare con un tiro di Purdeller deviato sottomisura quel tanto da beffare Bertin. Poco dopo è invece un rebound a piegare i Mastini: Bertin respinge ma non trattiene il disco e Arnost è il più rapido a colpire e insaccare. Prima della metà del drittel, terza rete ospite con un contropiede di Sottsas a cui il Varese replica (dopo timeout di Devèze) con la prima rete firmata da M. Borghi.

Una fiammata spenta a inizio ripresa quando Purdeller va a segno per tre volte: prima in superiorità, poi anche a causa di due incertezze della difesa giallonera. Stavolta la marcatura della bandiera nel periodo è di un difensore, Schina, imbeccato da Piroso.

Il Bressanone, tuttavia, può controllare il risultato grazie anche alle parate di un ottimo Kosta: l’unico a bucarlo è lo sniper Vanetti che finalizza un’azione imbastita insieme a Piroso.

Ora per il Varese si prospetta una settimana di allenamenti per preparare la difficile trasferta di Caldaro, contro i Lucci che sono partiti lancia in resta con il 7-2 inflitto al Como in trasferta.