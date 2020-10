I Mastini non decollano: sconfitta 5-2 ad Appiano

Due volte in vantaggio, ma alla fine sconfitti senza punti: si conclude senza dolcetti la serata di Halloween per i Mastini che hanno bussato alla porta dell’Appiano trovando però solo cinque scherzetti, tante sono le reti (a due) messe a segno dai Pirati contro i gialloneri nel quinto match di IHL disputato da Vanetti e compagni.

In Alto Adige il Varese ha illuso i propri tifosi nel terzo iniziale, ma poi non ha più trovato la via del gol a differenza dei padroni di casa che si sono presentati sul ghiaccio con il nuovo acquisto Vallerand, andato subito a segno. Pesano, sullo score finale, alcune buone occasioni non sfruttate dai ragazzi di Devèze: episodi che avrebbero potuto cambiare le sorti del match e che invece hanno permesso al portiere di casa Paller di fare bella figura, e all’Appiano di cogliere la seconda vittoria piena della stagione.

Quattro le assenze tra le fila dei Mastini: a quelle annunciate di Drolet e M. Mazzacane si sono aggiunti Raimondi e Andreoni, ma Devèze ha ugualmente potuto mandare in pista una squadra piuttosto lunga per fa fronte ai Pirati desiderosi di tornare al successo pieno. Nel primo periodo però i bolzanini hanno dovuto fare i conti con un Varese armato di buone intenzioni e capace di colpire due volte, con Re all’8’20” in powerplay e con Schina al tramontar della frazione dopo il momentaneo pareggio di Vallerand, anche qui con l’uomo in più.

Perso Di Vincenzo per un infortunio al ginocchio, i Mastini hanno comunque sfiorato il tris con Privitera (eccellente parata di Paller) prima di subire un classico uno-due da parte dei Pirati: nel giro di due minuti, Mair e Von Payr hanno ribaltato l’esito dell’incontro con i gol del 3-2, reti inframezzate dal clamoroso palo colto da Piroso per il Varese. La squadra di Devèze è brava a scuotersi e a superare indenne una doppia penalità, ma a sua volta non riesce a colpire quando sono due altoatesini in panca puniti: il terzo centrale si chiude così con i padroni di casa in vantaggio.

Al rientro Galimberti sigla la quarta rete dei Pirati (e qualche tifoso giallonero dotato di ironia avrà sottolineato come un Galimberti abbia “affossato” i Mastini: siamo nella serata degli scherzi, ovviamente) mentre il Varese non riesce più a segnare, neppure con la stellina Marcello Borghi a tu per tu con Paller. Una chiusura imprecisa di Schina, poi, fa nascere l’azione concretizzata da Von Payr per il 5-2 con Tura che nella circostanza perde il bastone: il Varese protesta, gli arbitri assegnano la rete in doppia superiorità. Sipario, e Mastini ancora molto indietro in classifica, con appena 3 punti in 4 gare.