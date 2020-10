Il mercatino di Natale della Rasa “salta” al 2021: troppo complesso gestire i 10mila visitatori nel borgo

Salta causa Covid l’edizione 2020 di “Luci di Natale”, il mercatino di Natale organizzato nella frazione montana di Varese della Rasa e che nelle sue oltre dieci edizioni aveva accumulato un successo sempre più grande.

«Lo facciamo con grande dolore, ma ci sembrava davvero prendere un rischio inutile – spiega Ornella Colombo Bianchi, una delle due storiche organizzatrici – Siamo arrivati fino a diecimilia partecipanti, il rischio in questo inverno è troppo alto». In compenso: «Ci siamo portati avanti per il prossimo anno – conclude l’organizzatrice – E annunciamo che la prossima edizione sarà per il 20 e 21 novembre 2021»