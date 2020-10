Mezzo chilo di marijuana coltivata: un arresto e due denunce a Malnate

Nella giornata di ieri, giovedì i carabinieri della Stazione di Malnate, durante un mirato servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, hanno arrestato in flagranza di reato un 23enne operaio del luogo, già noto alle forze dell’ordine, poiché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (immagine di repertorio).

In particolare i militari a seguito di una mirata attività info – investigativa, hanno proceduto alla perquisizione dell’abitazione del giovane operaio e di quella attigua di due conviventi vicini di casa.

Nel corso delle operazioni, sul balcone dell’abitazione della coppia di giovani, è stata trovata una pianta di cannabis indica in ottimo stato di vegetazione mentre all’interno della casa venivano rinvenuti quasi 500 circa grammi di marijuana, risultati nella disponibilità del 23enne, il tutto posto sotto sequestro in attesa di successive analisi dello stupefacente.

Quest’ultimo veniva immediatamente arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre i due inquilini venivano deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Varese per il concorso nel reato.

L’arrestato, espletate le formalità di rito è stato rinchiuso ai Miogni in attesa dell’udienza di convalida, al termine della quale è stato convalidato l’arresto con emissione della misura cautelare degli arresti domiciliari.