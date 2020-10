A Michele Gazo il premio internazionale Leonardo the immortal light

Assegnato allo scrittore varesino Michele Gazo il premio internazionale Leonardo the immortal light sezione letteratura e scrittura per l’opera dell’opera “I Medici. Lorenzo il Magnifico” (Mondadori), romanzo storico dell’omonima serie tv trasmessa da RaiUno nell’autunno del 2018. La cerimonia di premiazione è avvenuta sabato 26 settembre alla Fortezza di San Leo, con questa motivazione del comitato: «Per essersi distinto eccellendo sul piano internazionale, riuscendo a creare un’opera di originalità nel contenuto, nella forma e per aver portato il Rinascimento in una dimensione contemporanea. Per la grande capacità di raccogliere e affrontare le nuove sfide dettate dai tempi, mettendo la ricerca letteraria al centro, rendendolo uno dei custodi e promotori di oggi del Rinascimento Italiano».

«Ricevere questo premio è stato un onore inaspettato e davvero straordinario – ha commentato Michele Gazo – . Come si può immaginare, un riconoscimento simile, oltre che una gratificante conferma del mio operato, rappresenta anche un’iniezione di entusiasmo e una spinta a proseguire nell’attività di scrittura. Mi rende poi particolarmente felice la motivazione del premio, in quanto rappresenta un importante riconoscimento istituzionale del valore della narrativa popolare, vista come potente e fondamentale strumento di divulgazione».

Insieme a Michele Gazo è stato premiato il regista della serie tv Jan Michelini. La premiazione si è svolta nel contesto dell’ultimo appuntamento della rassegna di commemorazioni (durata un anno) del 500° anniversario dalla morte di Leonardo da Vinci, alla presenza delle Istituzioni di San Leo e di importanti rappresentanti dell’Unesco. Nel corso dell’evento si è svolta anche una conferenza della ricercatrice e storica dell’arte Annalisa di Maria sui legami tra Leonardo e il Neoplatonismo e una visita guidata alla mostra “Arcana – Il leone del nuovo orizzonte” dell’artista Andrea da Montefeltro (autore anche delle opere scultoree date in premio).

Il premio è stato istituito dall’International Commitee Leonardo Da Vinci come riconoscimento dell’eccellenza del talento e del genio umani nei diversi campi in cui ha operato Leonardo. Nel corso degli appuntamenti della rassegna, sono stati premiati autori e istituzioni di rilievo internazionale, italiani e stranieri, dal Premio Oscar Nicola Piovani alle Scuderie Ferrari, dal Cav. Brunello Cucinelli allo scrittore americano Robert Edsel.