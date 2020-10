Micio intrappolato sottoterra, salvato dai Vigili del Fuoco

È un gatto particolarmente fortunato quello che giovedì 1 ottobre è rimasto intrappolato sottoterra a Milano. Fortunato perchè il micio era poco distante da una squadra Urban Search And Rescue di Vigili del Fuoco in addestramento

Galleria fotografica gatto intrappolato salvato dai vigili del fuoco 4 di 7

È successo in via Caldera 21 quando una squadra è stata chiamata per soccorrere il gattino, imprigionato da diverse ore in una condotta pluviale che correva orizzontale a mezzo metro di profondità nel terreno.

Essendo difficoltoso l’accertarsi della sua posizione, la squadra in posto ha così pensato di chiamare una componente del team USAR Lombardia in addestramento poco distante. Così mediante l’uso di una Search Cam è stato individuato il gattino ad una distanza di circa otto metri dall’uscita.

Le squadre hanno così potuto provvedere al recupero. E alla fine il cucciolo è stato restituito sano e salvo all’affetto della piccola padroncina.